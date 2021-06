Die Stechmückenbekämpfung in und um Speyer wird am Wochenende ausgeweitet. „Die Hochwasserwelle der zweiten Juniwoche führt zu einem neuen Einsatz“, so die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) mit Sitz in Speyer.

Die Maßnahmen zu Fuß und per Helikopter beginnen laut Kabs am Wochenende: „Am Samstag wird der Helikopter im Elsass fliegen. Flüge in der Süd- und Mittelpfalz sind für Sonntag geplant. Am Montag sollen Flächen in Hessen und Rheinhessen von der Luft aus behandelt werden.“ Die Helfer, die zu Fuß in besonders schwierig zugängliche Bereiche etwa bei Römerberg und Lingenfeld gehen, waren demnach für Schöpfproben schon vor Ort, um festzustellen, wo genau das Bekämpfungsmittel BTI eingesetzt werden muss.

Die Niederschläge der ersten Juniwoche und Schmelzwasser aus den Alpen hatten den Rhein am Pegel Speyer auf 5,44 Meter ansteigen lassen. Das hatte Auswirkungen im angrenzenden Auwald, wo jetzt wegen der Hitze wenig Zeit bis zur Verpuppung der Larven bleibe.