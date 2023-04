Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sophie von Bechtolsheim, Enkelin des 1944 hingerichteten Claus Schenk Graf von Stauffenberg, hat über ihren Großvater geschrieben. Am Donnerstag liest und spricht sie in Speyer über die Helden des 20. Juli 1944, ihre Zeitgenossen und Nachfahren. Ellen Korelus-Bruder hat sie gefragt, wie Vergangenheit Gegenwart und Zukunft prägt.

Frau von Bechtolsheim, was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie an Ihren Großvater denken?

Bilder an Wänden, Fotos auf Kommoden, eine Büste. Sie stand im Arbeitszimmer