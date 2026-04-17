Speyer Stauferkaiser und Schausteller spenden dem Frauennotruf 425 Euro

Gedeckter Scheck (von links): Patrick Barth, Vorsitzender des Schaustellerverbands Speyer, Miriam Capelle und Nina DeGeorge vom
Gedeckter Scheck (von links): Patrick Barth, Vorsitzender des Schaustellerverbands Speyer, Miriam Capelle und Nina DeGeorge vom Frauennotruf Speyer und Gästeführer Frank Seidel.

Nach einer Führung als Stauferkaiser Friedrich II. hat Gästeführer Frank Seidel gemeinsam mit dem Speyerer Schaustellerverband dieser Tage auf der Frühjahrsmesse eine Spende über 425 Euro an den Frauennotruf Speyer übergeben. Seit mehr als 40 Jahren ist der Frauennotruf eine zentrale Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Neben fachlichen Beratungen bietet der Frauennotruf auch eine Vielzahl an Präventionsveranstaltungen an und setzt sich entschieden dafür ein, sexualisierte Gewalt sichtbarer zu machen.

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