Nach einer Führung als Stauferkaiser Friedrich II. hat Gästeführer Frank Seidel gemeinsam mit dem Speyerer Schaustellerverband dieser Tage auf der Frühjahrsmesse eine Spende über 425 Euro an den Frauennotruf Speyer übergeben. Seit mehr als 40 Jahren ist der Frauennotruf eine zentrale Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Neben fachlichen Beratungen bietet der Frauennotruf auch eine Vielzahl an Präventionsveranstaltungen an und setzt sich entschieden dafür ein, sexualisierte Gewalt sichtbarer zu machen.