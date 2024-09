Auch am Dienstag wieder: Eine Baustelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) im B39-Bereich der Speyerer Stadtumgehung sorgt für Verkehrsbehinderungen. Es handelt sich um Restarbeiten einer größeren Kanalsanierung, die weitgehend schon 2022 im Abschnitt von der Salierbrücke bis Neustadt-Geinsheim über die Bühne gegangen war, so Dominik Schardt, LBM-Fachgruppenleiter Betrieb. Die Terminierung der Restarbeiten habe sich verzögert. Dass sie nun in einem Zeitraum über die Bühne gehen, in dem auch auf der A61 und in der Speyerer Lindenstraße Baustellen laufen, sei unglücklich, aber nicht mehr zu verhindern.

Spätestens am Freitag solle das B39-Projekt abgeschlossen sein, so Schardt. Beim Auftakt vorige Woche im Bereich Vogelgesang habe es teilweise gereicht, die Ab- und Zufahrten zu sperren, jetzt, auf Höhe des Technik-Museums, sei eine Spur der vielbefahrenen Bundesstraße nicht nutzbar. Folge: Ampelregelung und Rückstaus. Die Kanalsanierung läuft von der Oberfläche im sogenannten Inliner-Verfahren: Mit Hilfe eines Roboters werden die Abwasserleitungen von innen mit Epoxidharz ausgekleidet, sodass größere Tiefbauarbeiten vermieden werden können.