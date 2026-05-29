Auch dieses Jahr lassen sich die Fans der Kult(o)urnacht nicht von der Hitze ausbremsen: Der Andrang am Freitagabend war schon gegen 19 Uhr groß. Wieder fand der offizielle Start im Kulturhof Flachsgasse statt – mit einer Premiere. Denn erstmals übernahm der neue Bürgermeister und Kulturdezernent Alexander Schubert (CDU) die Eröffnung. Das Konzept der ersten Kult(o)urnacht von vor 25 Jahren trage bis heute, betonte er. Speyer zeige sich dabei von seiner lebendigsten und offensten Seite. Dieser Abend habe eine besondere Atmosphäre. Die Kultur bestimme den „Herzschlag unserer Stadt“, so der Kulturdezernent. Gerade in den gegenwärtigen Zeiten sei es wichtig, Orte des Austauschs schaffen.

Schuberts vormalige Wirkungsstätte, das Historische Museum der Pfalz, ist ebenfalls als Veranstaltungsort dabei. Dort und im Dom kann man von Türmen das abendliche Speyer in besonderer Weise sehen. Ein anderer Speyerer Turm, der Wartturm in Norden, ist als „Haus der Badisch-Pfälzischen Fasnacht“ geöffnet. Rund 30 Galerien, Museen, Kirchen und weitere Kulturstätten sorgen für große Programmvielfalt bei der Kult(o)urnacht.