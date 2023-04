Ein Teil der Speyerer Brunnen läuft wieder. Der historische Jakobsbrunnen in der Heydenreichstraße, die Brunnen im Domgarten und am Schulplätzel waren zuerst in Betrieb, die Fontänen am Berliner Platz folgten. „Geplant ist, dass bis Ende nächster Woche alle Brunnen laufen“, so eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Es gebe jedoch zwei Ausnahmen an prominenten Stellen: die Alte Münze und der Königsplatz.

An der „Münz“ sei der Reparaturauftrag bereits vergeben. Hoffnung der Stadt: Abschluss in den kommenden 14 Tagen. Länger dauern werde es am Königsplatz: Hier gehe es um eine Sanierung, für die eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung erforderlich sei. „Die Ausschreibung zur Sanierung geht nach der Zusage raus. Dann kann direkt nach Vergabe saniert werden.“ Hoffnung hier: Baubeginn im Juni. Neu ist der Brunnen auf dem Platz der Stadt Ravenna in Süd, den die Herstellerfirma in Betrieb nehme.