Rund 100 Meldungen mehr als im Vorjahr hatte der Wassersportverein Speyer (WSV) beim Start in den Frühling am Sonntag in der Heimstätte Bademaxx.

Gut 800 Starter lieferten sich teilweise enge Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Ausrichter übertraf sich zweimal selber. Niklas Flacke löste den ersten Jubel aus, auch wenn sein Plan nicht aufging. „Eigentlich wollte ich den Bahnrekord auf 100 Meter Lagen schwimmen. Das hat nicht geklappt“, bilanzierte er mit Verweis auf die Zeit von 1:02 Minuten.

Dafür legte er unverhofft über 100 Meter Delfin eine reife Leistung vor. 54,16 Sekunden bedeuteten den Bahnrekord. „Für mich ist das schon ein gutes Aufwärmen für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft am Wochenende“, sagte Flacke. Viermal in einem Abschnitt ging er beim Start in den Frühling ins Wasser – da zeigte sich die Kondition.

Dinies zufrieden

Trainerin Sina Vogelsang sah den Wettbewerb zuhause ebenso als gute Gelegenheit, sich auf die Titelkämpfe vorzubereiten. „Das ist ein superintensives Training“, verdeutlichte sie. Alle Schwimmer seien mehrfach im Becken über verschiedene Strecken. Das sei der Schnelligkeit förderlich, obwohl sie so viele Starts absolvierten.

Die Sportliche Leiterin Annette Dinies berichtete zufrieden über den Verlauf für den WSV. „Das ist ein schnelles Becken. Alle schwimmen Bestzeiten“, betonte sie. Nicht nur Flacke holte einen Bahnrekord. Wiebke Ruppert (2004) tat es ihm über 200 Meter Lagen in 2:33,81 min gleich. „Der letzte war von Jana Ligl aus dem Jahr 2004. Da wurde Wiebke geboren“, lenkte Dinies ein. Alle Starter des WSV erzielten bereits vorher ihre Qualizeiten.

Walter angetan

Vor allem für die Jüngsten sei der Start in den Frühling ein wichtiger Termin, testeten sie dabei doch, ob sie fit über ihre Strecken und für Wettbewerbe sind. Sehr zufrieden äußerte sich deren Trainerin Andrea Walter über die Leistung der kleinsten Wettkämpfer aus den Jahrgängen 2014 bis 2018. 13 Mädchen und Jungen traten am Sonntag an.

„Alle sind sehr motiviert“, stellte Walter fest. In der Entwicklungsphase seien die jungen Schwimmer, weshalb sie über manches, was nicht so gut funktionierte, hinwegschaue. Eine tolle Möglichkeit, etwas fürs Mannschaftsgefüge zu tun, sei die Mixed-Staffel, meinte Dinies. Frauen und Männer kämpfen dort gemeinsam um die besten Zeiten in Rücken, Brust, Delfin und Kraul. Die Speyerer holten auch hier die ersten Plätze in den Jahrgängen 2011 und 2012.