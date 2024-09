25 Meter eines Starkstromkabels sind zwischen Donnerstag, 19. September, 16 Uhr, und Freitag, 20. September, 13 Uhr, von einer Baustelle in der Straße Am Russenweiher von bislang unbekannten Tätern gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise: Telefon 06232 137-0, per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.