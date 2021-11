Gemeinsam erreicht man mehr als alleine. Das ist beim angekündigten Wechsel an der Flugplatzspitze zu Recht deutlich geworden.

In einem schwierigen Umfeld hat Roland Kern als Flugplatz-Geschäftsführer einen tollen Job gemacht. Am Freitag lobte er seine Mitarbeiter, die alle hochqualifiziert und zugleich gegenüber Kunden stets zuvorkommend seien. Mit Rainer Zotz rückt nun einer an die Spitze, der als Prokurist schon im Team war – genauso wie Haupt-Flugleiter Yannis Graf. Der eine hat Wirtschafts- und Verwaltungskompetenz, der andere ist Pilot. Der eine hat jahrelange Erfahrung, der andere die Unbekümmertheit der Jugend auf seiner Seite. So stellt man sich ein starkes (Zukunfts-)Team vor.