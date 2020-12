Wegen eines Kaminbrandes musste die Feuerwehr Speyer am Samstagabend in die Wormser Straße ausrücken. Wie sie anschließend infomierte, war an der Einsatzstelle Rauchentwicklung sichtbar. Der in Betrieb befindliche Ofen wurde ausgeräumt, sodass der Brand selbst erlosch. Das gesamte Gebäude wurde über Drehleiter und Wärmebildkamera kontrolliert und im Anschluss an den Schornsteinfeger sowie den Eigentümer übergeben. Es waren 20 Personen und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Angaben zur Anzahl betroffener Bewohner oder zum Zustand des Hauses machte die Wehr nicht.