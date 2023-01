In Speyer vermählte Paare halten es eher klassisch mit der Namensgebung: Im vergangenen Jahr wählten 90 Prozent jener Paare, die sich für einen gemeinsamen Ehenamen entschieden haben, dafür den Familiennamen des Mannes. Ähnlich hoch ist der Anteil bereits im Vorjahr (89 Prozent) gewesen. Wie Annika Siebert, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt, haben sich die restlichen 10 Prozent dazu entschieden, den Geburts- beziehungsweise den Familiennamen der Frau zum gemeinsamen Ehenamen zu bestimmen.

Zu beachten ist dabei: Von 454 im Jahr 2022 getrauten Paaren haben sich 13 Prozent dazu entschieden, mit einer getrennten Namensführung ins Eheleben zu gehen. Nicht jeder wählte also einen gemeinsamen Familiennamen. Ein eindeutiger Trend lässt sich in den vergangenen Jahren daraus nicht ableiten: Seit 2017 habe die jährliche Zahl, derer, die eine getrennte Namensführung bevorzugen, immer zwischen 13 und 17 Prozent gelegen.

Einige Paare tendieren zu einer Doppelnamensführung: Dieser Anteil habe 2022 bei rund 9 Prozent gelegen. Der Wert stagniere zwar, im Vergleich zu Beginn des Jahrtausends habe die Doppelnamen-Variante aber an Bedeutung verloren. In den meisten dieser Fälle hat die Ehefrau den Namen des Ehemanns angefügt oder vorangestellt. Gleichgeschlechtliche Eheschließungen hat es 2022 in Speyer auch gegeben: vier gleichgeschlechtliche Partnerschaften haben sich im vergangenen Jahr getraut.