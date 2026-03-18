2025 war kein Rekordjahr bei den Kirchenaustritten, die christlichen Kirchen verlieren aber bundesweit viele Gläubige. Im Speyerer Standesamt fallen eher andere Werte auf.

658.000 Kirchenaustritte weist die am Montag veröffentlichte bundesweite Statistik aus. 7329 Fälle bisheriger Katholiken aus dem Bistum Speyer und 7202 Protestanten aus der Evangelischen Kirche der Pfalz waren darunter. Für die Stadt Speyer nimmt das Standesamt die entsprechenden Erklärungen der Bürgerinnen und Bürger entgegen. Es weist auf Anfrage 388 Austritte im vergangenen Jahr aus. 198 Speyerer haben demnach die katholische, 190 die protestantische Kirche verlassen.

Rekordwerte sind das nicht. 2024 war die Anzahl der Austritte ähnlich hoch (383, davon 197 Katholiken und 186 Protestanten). 2023 mit 501 Austritten, 2022 mit 623 und 2021 mit 489 waren Jahre, in denen die Werte höher lagen. Große Auffälligkeiten im Jahresverlauf gab es 2025 nicht. Protestanten wie Katholiken verzeichneten jeweils in den ersten Monate relativ viele Austritte. Auf katholischer Seite gab es keinen nachhaltigen Anstieg nach der Präsentation der Missbrauchsstudie im Mai. In anderen Bistümern hatten viele frühere Gläubige vergleichbare Berichte über Verfehlungen von Geistlichen zum Anlass genommen, die Kirche zu verlassen.

Viele Sterbefälle

Eine Auffälligkeit im Personenstandsregister des Speyerer Standesamts stellten im vergangenen Jahr die Sterbefälle dar. Sie erreichten mit 1292 den höchsten Wert der vergangenen zwei Jahrzehnte – mit einer Ausnahme: 2022, als es noch Auswirkungen der Corona-Pandemie gab, hatte dieser Wert bei 1372 gelegen. Allzu deutlich war der Anstieg im vergangenen Jahr aber nicht, denn 2024 waren 1261 Todesfälle zu beurkunden gewesen. Zum Vergleich: 2006 lag der Tiefstwert bei 938.

In der Regel gilt dabei laut Stadtverwaltung: Etwa die Hälfte der in Speyer beurkundeten Sterbefälle entfällt auf Personen mit auswärtigem Wohnsitz – mit leicht steigender Tendenz. Gründe hierfür seien unter anderem die beiden großen Krankenhäuser in Speyer, zwei stationäre Hospize sowie mehr als zehn Senioren- und Pflegeeinrichtungen, in denen nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner mit Hauptwohnsitz in Speyer gemeldet seien.

Plus in weiteren Kategorien

Leichte Steigerungen waren in der Statistik des Standesamts für 2025 auch bei den Eheschließungen mit 384 (nach 374 im Vorjahr) und bei den Geburten mit 3823 (nach 3686 im Jahr zuvor) zu verzeichnen. Bei den Neugeborenen ist der Anteil der Speyerer dabei regelmäßig noch deutlich geringer als bei den Sterbefällen, denn im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus als drittgrößter Geburtsklinik in Deutschland kommen zu mehr als 80 Prozent Kinder zur Welt, deren Eltern ihren Wohnsitz außerhalb Speyers haben.