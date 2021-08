Im Speyerer Stage-Center ist der rote Teppich ausgerollt. Nach vielen digitalen Monaten geht die Musical-Theaterschule „Bühne frei“ wieder analog an den Start. Zum Einstieg kündigt Leiterin Judith Janzen einen kostenlosen Schnuppertag an.

„Es kommt wieder Leben ins Haus.“ Fast ungeduldig blickt Janzen dem Donnerstag, 2. September, entgegen, wenn die Erwachsen wieder mit „Triple Threat Musical Theater“ beginnen. Noch gehören der Leiterin die Räume in der Hasenpfuhler Weide allein. Die vergangenen Monate habe sie genutzt, um auszumisten, zu sortieren, zu ordnen und die Gedanken schweifen zu lassen. Zurück in die Zeit vor der Pandemie, als im Stage-Center auf allen Etagen gesungen, getanzt und gespielt wurde, als Kinder ab vier vor vollem Haus auf der Bühne standen, die Talente Jugendlicher gefördert wurden, rund 50 junge Menschen aus ganz Deutschland ins jährliche Sommercamp gekommen sind. „Zweimal mussten wir es absagen“, berichtet Janzen von gescheiterten digitalen Angeboten in den Ferien. „Digital wollte niemand“, sagt sie.

Premiere im Frühjahr?

Auch wenn sowohl Proben als auch Auftritte ohne Abstand auf der Bühne wieder erlaubt sind, bleibt die Leiterin realistisch. „Für eine Show in diesem Jahr ist die Zeit zu kurz.“ Janzen hofft auf eine Premiere im Frühjahr. Dass sie die Rechte an dem Musical „Die Relativitätstheorie“ von Neil Bartram und Brian Hill erwerben konnte, macht Janzen stolz. „Ursprünglich wollten wir damit im November dieses Jahres Premiere feiern“, weist sie auf konkrete Auswirkungen der Pandemie auf ihre Schule und die Veranstaltungen hin. „Mit Glück klappt es 2022 damit.“

Dennoch plant „Bühne frei“ eine Premiere mit Publikum. Eine Filmpremiere in zweierlei Hinsicht. Niemals zuvor habe das Bühne-frei-Team gedreht, niemals hätten die kleinen Darsteller vor der Kamera gestanden, sagt Janzen. Als klargeworden sei, dass das geprobte Hexen-Musical in absehbarer Zeit nicht auf die Bühne kommen könne, seien Dozenten und Schauspieler kurzerhand ins Freie gezogen. Im Wald, auf Wegen oder beim Natur-, Umwelt- und Erlebnispädagogik-Verein Naturspur seien Szenen aufgenommen worden, so Janzen. Sie hat die Musik zum Stück geschrieben, Daniel Schroth die Arrangements, Kirsten Riedel das Drehbuch. Gezeigt wird der Film zum ersten Mal am Samstag, 2. Oktober, um 18 Uhr – natürlich im Stage-Center.

Schauspieler Christoph Kaiser als neuer Dozent

Als Dozent für die Schauspiel-Hauptbühne gewann Janzen den Heidelberger Schauspieler Christoph Kaiser. Er spielt die Hauptrolle in der mit dem diesjährigen „First Steps Award“ ausgezeichneten Filmbiografie „Schattenstunde“ des Speyerer Regisseurs Benjamin Martins über die letzten Tage des christlichen Schriftstellers Jochen Klepper und dessen jüdischer Ehefrau Johanna.

Kaiser, seine Kollegen für Gesang, Tanz und Drama sowie Leiterin Judith Janzen freuen sich am Samstag 4. September, auf viele Besucher, die Bühnenluft schnuppern, Begabungen ausprobieren oder sich auf ihr neues Hobby vorbereiten wollen. Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr ist für Sieben- bis Zehnjährige geöffnet, von 11.30 bis 13 Uhr für Vier- bis Sechsjährige. Für Jugendliche ab elf Jahren ist die Bühne im Stage-Center, Hasenpfühlerweide 2, in Speyer von 14 bis 17 Uhr frei.

Anmeldungen

Telefon 0172 6210282; E-Mail: info@buehnefrei.org

Im Netz

www.buehnefrei.org.