Für die „Speyerer Allstars“ ist das Marathonlaufen die beste Verbindung zur Heimat.

Auch in diesem Jahr bewiesen die „Speyerer Allstars“, eine lose Gruppe ehemaliger Speyerer, die es zum Studium und Beruf in alle Himmelsrichtungen verschlagen hat, dass Sport die beste Verbindung zur Heimat ist. Beim Wien-Marathon am vergangenen Wochenende trat die Gemeinschaft mit drei Staffeln und einer Einzelstarterin an.

Die sportlichen Highlights: Staffel-Bestzeit für Jakob Merkle, Alwin Fassbender, Sebastian Heupel und Maximilian Ohnheiser. Die vier knackten die Schallmauer und finishten nach hervorragenden 2:57:43 Stunden. Trotz Ausfällen erfolgreich: Die Staffel um Luca Heim und Antonia Merkle ließ sich nicht stoppen und erreichte das Ziel in 3:25:29 Stunden. Frauen-Power: Das Team um Anouk-Aiyana Behm mit Luise Palenczat, Maren Deike und Claire Ahrens überzeugte mit einer Zeit von 4:25:02 Stunden. Einzel-Marathon: Nele Schwab bewältigte die vollen 42,195 Kilometer als Einzelstarterin in soliden 4:48:18 Stunden.

Tradition

Die Teilnahme am Wien Marathon ist bereits zur Tradition geworden: Er bietet die Chance, alte Freunde wiederzutreffen und gemeinsam die sportliche Flagge für Speyer hochzuhalten.