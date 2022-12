Die Stadtwerke Speyer (SWS) planen einen weiteren Ausbau ihrer W-Lan-Hotspots in der Stadt. Am Berliner Platz haben sie demnach kürzlich den 19. Hotspot in der Innenstadt gesetzt. Der Mitteilung zufolge sieht Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in dem Angebot einen „Baustein für eine attraktive Infrastruktur, die einen lokalen Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger sowie für touristische Gäste bietet“.

Mit der Ausleuchtung der Maximilianstraße haben die SWS laut Geschäftsführer Wolfgang Bühring 2018 begonnen. Teilabschnitte wie der Festplatz und die Klipfelsau sowie der Bereich von der Gilgen-/Wormser Straße bis zur Bahnhofstraße/Obere Langgasse folgten. Daran schlossen sich das Gebiet um die Villa Ecarius, der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof an. „Einen Hotspot haben wir abseits der Innenstadt in unserem Servicezentrum in der Industriestraße installiert, um auch unseren Kundinnen und Kunden einen kostenlosen Zugang zum Internet zu ermöglichen“, informiert Bühring.

Leerrohre liegen schon bereit

Mit bereits verlegten Leerrohren in den Straßen könne freies W-Lan für Speyer weiter vorangetrieben werden. Mit einem geeigneten Endgerät wie Smartphone, Tablet oder Notebook seien drei Nutzungsstunden pro Tag möglich. Ältere Hotspots seien noch auf zwei Stunden begrenzt. „Sie werden aber nach und nach auf die längere Nutzungsdauer umgerüstet“, so die SWS. Ihr Angebot „@SpeyerWLAN FREE“ könne am Gerät über die Liste der verfügbaren Netzwerke ausgewählt werden. „Danach müssen die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden und schon ist das Internet verfügbar“, erklärt Bühring. Seit 2018 seien dafür mehr als 200.000 Euro investiert worden; 2023 sollten weitere 45.000 Euro hinzukommen.

Als nächste Gebiete seien dafür im Bademaxx Teile der Freibadflächen und der Eingangsbereich des Hallenbads vorgesehen. „Ebenfalls erwägen wir die Ausweitung auf den neuen Buslinienverkehr“, berichtet Bühring. Alle Standorte im Netz: www.stadtwerke-speyer.de/wlan