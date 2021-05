Mit einem Mix aus Solarthermie, Photovoltaik, Wind- und Wasserkraft sowie mit regenerativen Brenn- und Treibstoffen für Wärme und Mobilität wollen die Stadtwerke Speyer (SWS) bis 2030 ganz Speyer mit Ökostrom versorgen. Politisch sehen sie dafür jetzt neue Chancen.

Am Dienstag ist im Landtag Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wiedergewählt worden. Sie und ihr Kabinett können nun damit beginnen, das umzusetzen, was im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP beschlossen worden ist. Die SWS sagen, dieser bringe sie bei der Windenergie ein Stück weiter. Die Vereinbarung sieht in Rheinland-Pfalz pro Jahr 500 Megawatt mehr Strom aus Windkraft vor. 120 weitere Windräder müssen dafür pro Jahr an den Start gehen. Die SWS sind dafür ein Interessent. „Jetzt können wir wieder Fahrt aufnehmen“, betont Geschäftsführer Wolfgang Bühring auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

In Hatzenbühl sollen demnach zwei Windräder, Nabenhöhe 149 Meter, Rotordurchmesser 115 Meter, zu den fünf bereits bestehenden in Mitverantwortung der SWS hinzukommen. Ein anderes Windrad der Speyerer steht im westpfälzischen Langwieden in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau. Mit 25 Prozent sind die SWS am Windpark Framersheim (Kreis Alzey-Worms) beteiligt, in Kirf (Kreis Trier-Saarburg haben die Stadtwerke in vier Windräder investiert. Um Speyer herum seien zwei weitere Standorte im Gespräch, so Bühring.

Forderung: Abstände verringern

Die politisch geplante Abstandsverringerung zwischen Haus und Rad für neue Windkraft-Anlagen von bisher 1100 auf 900 Meter sei das Signal für wesentlich mehr Flächen und Projekte. „Abstandsregelungen für bereits bestehende Anlagen stehen noch in Frage“, erklärt Bühring. „Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen Projekte wie Windkraftanlagen für Investoren planbar werden.“ Der Geschäftsführer verbindet damit die Forderung, Abstände noch weiter zu verringern. Denn: Klagemöglichkeiten bestünden noch, seien aber erheblich eingeschränkter als vor Beschluss des rot-grün-gelben Koalitionsvertrags. „Anlagen, die schon stehen, können bleiben“, weist Bühring auf eine für ihn positive Auswirkung des Beschlusses hin. „Allerdings muss der Gesetzgeber im Bereich Klage und Genehmigung nochmals nachlegen“, meint er. Drei Jahre hätten die SWS auf Genehmigungen gewartet, zwei Windenergie-Projekte würden seit sechs Jahren mit Klagen überzogen, berichtet er. Bisher seien Bedenken vor Klagen Hauptgrund für Verzögerungen bei Projekten.

Häufig wollten zum Beispiel Bürgerinitiativen Windenergie-Projekte vor ihrer Haustür verzögern, sagt Bühring. Ein Gebiet für den Kiebitz zu verteidigen, der da seit 20 Jahren nicht mehr gebrütet habe, ist für ihn nicht angemessen. „Solche Pseudo-Klagen müssen eingegrenzt werden.“ Nur, wenn nachweislich der Naturschutz beeinträchtigt ist, sind Klagen gegen Windkraftanlagen in seinen Augen berechtigt. Windenergie sei keine Lebenseinschränkung, betont der SWS-Chef. „Wir alle können gut mit den Anlagen leben, die für uns arbeiten.“ Wichtig sei, die Bürger auf diesem Weg mitzunehmen“, sagt er. „Kommunale und private Unternehmen sind dazu bereit.“ Wegen Gegenwind aus Dudenhofen hatten die SWS 2014 auf die Errichtung eines Windrads direkt vor den Toren Speyers verzichtet. Heute sagt ihr Geschäftsführer: „Gemeinwohl geht vor Einzelwohl.“

Neue Gesprächsrunden im Umland

Gute Partnerschaft mit den ländlichen Orten im Umland sei wichtig, betont Bühring. „Dort gibt es wesentliche Flächen, die für Windenergie noch erschlossen werden müssen.“ Entsprechende Gespräche habe er nach Vorlage des Koalitionsvertrages aufgenommen. Näheres dazu nennt er noch nicht. Er sagt aber: „Wenn wir alles realisieren können, investieren wir 30 Millionen Euro in mehr Windkraft fürs Klima.“ Er wäre gerne schon weiter bei diesem Thema und könne dabei auf „politischen Rückenwind fast aller Stadtratsparteien“ bauen, betont der 64-Jährige.