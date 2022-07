Angesichts der Energiekrise raten die Stadtwerke Speyer (SWS) ihren Kunden, jetzt ihre Abschläge für Strom und Gas anzupassen, um später nicht von massiv gestiegenen Rechnungen überrascht zu werden.

Die Bundesregierung kümmert sich in Berlin um die Sicherung der Energieversorgung in Deutschland und prüft verschiedene Möglichkeiten, die Kosten zu verteilen. Das hat unter Umständen auch Auswirkungen auf Kunden der Speyerer Stadtwerke (SWS) wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sollte in Deutschland ein Gasmangel eintreten, könnte der Bund finanziell angeschlagene Versorger bei den Importen mit staatlichen Mitteln unterstützen, heißt es von den SWS. Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Versorger die Mehrkosten an ihre Kunden weitergeben können.

Die SWS gehen davon aus, dass ein Umlagemechanismus eingeführt wird, der die Mehrkosten solidarisch auf alle Gasverbraucher verteilt. „Die genannten Umlagen werden voraussichtlich schon ab Herbst anfallen. Die Höhe ist jedoch noch nicht bekannt“, so die Stadtwerke. Das Unternehmen rät, unbedingt vorzusorgen und die monatlichen Abschlagsbeträge für Erdgas und Strom zu erhöhen. Möglich ist das über das Kundenportal, die „MeinSpeyer“-App, per E-Mail (vertrieb@stadtwerke-speyer.de), unter Telefon 06232 6250 oder im Kundenzentrum.