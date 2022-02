In den vergangenen Tagen meldeten sich zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS), die darüber informierten, dass sie mit einer Nummer, die mit „030“ beginnt, angerufen wurden. Personen am Telefon behaupteten, mit den SWS zusammenzuarbeiten, fragten Zählernummern ab und verlangten persönliche Daten. Schließlich sollten neue Verträge abgeschlossen werden.

Die SWS betonen, dass es sich offenbar um einen Betrug handele. Mitarbeitende der SWS wenden sich bei Rückfragen an Kunden immer mit einer Speyerer Telefonnummer. Die SWS hätten weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern noch würden Verträge und Tarifwechsel am Telefon angeboten und Zähler- sowie Bankdaten abgefragt. Die SWS raten, generell keine Zählerstände, Energieverbräuche, Bankverbindungen und ähnliches weiterzugeben. Vielmehr sollten Name, Firma und Telefonnummer des Anrufenden notiert werden. So sei es möglich, juristische Schritte einzuleiten. Gegen einige Wettbewerber konnten die SWS mit Unterstützung engagierter Kunden bereits erfolgreich gerichtlich vorgehen. Kontakt zu den SWS: Telefon 06232 6250 oder E-Mail an vertrieb@stadtwerke-speyer.de.