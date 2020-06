Die Stadtwerke Speyer (SWS) warnen vor möglicherweise betrügerischen Anrufern. Mehrere Kunden hätten am Dienstag den Kommunalversorger informiert, dass sie mit dem Stichwort „Mehrwertsteuersenkung“ angeblich von den SWS angerufen wurden und Zählerstände und -nummern mitteilen sollten. „Die SWS distanzieren sich von den Anrufen“, teilt das Unternehmen mit und warnt: Wenn diese Daten in falsche Hände gerieten, können darüber – ungewollt – Verträge zustande kommen. Die Mehrwertsteuersenkung laufe bei den SWS automatisch ab. Von 1. Juli bis 31. Dezember 2020 würden die Verbräuche der Kunden für Energie und Wasser witterungsbedingt gewichtet und werde nur der geringere Steuersatz berechnet. Die SWS betonen zudem, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern hätten noch Verträge und Tarifwechsel am Telefon anböten. Wer unerwünscht kontaktiert werde, solle Name, Firma und Telefonnummer des Anrufers notieren. „Sofern genaue Angaben zu den Anrufern gemacht werden können, ist es möglich, gemeinsam juristische Schritte einzuleiten“, so das Unternehmen, das unter Telefon 06232 625-1110 oder E-Mail vertrieb@stadtwerke-speyer.de Fragen dazu beantwortet.