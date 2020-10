Falsche Anrufer am Telefon: Am Dienstag haben zahlreiche Kunden die Stadtwerke Speyer (SWS) darüber informiert, dass sie mit Stichwort „Stromvertragsoptimierung“ angeblich von den SWS angerufen wurden und Zählerstände und Zählernummern mitteilen sollten. „Geraten diese Daten in falsche Hände, können darüber – ungewollt – Verträge zustande kommen. Die SWS distanzieren sich von den Anrufen“, teilten die Werke daraufhin in einer Pressemitteilung mit. Sie stellen klar, dass sie weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge/Tarifwechsel am Telefon anbieten und auch keine Zählerdaten abfragen. Sie raten, generell keine persönlichen Daten, Zählerstände, Energieverbräuche oder Bankverbindungen weiterzugeben. „Wird man unerwünscht kontaktiert, sollten Name, Firma und Telefonnummer des Anrufers notiert werden. Sofern genaue Angaben zu den Anrufern gemacht werden können, ist es möglich, gemeinsam juristische Schritte einzuleiten“, schreiben die SWS weiter.

SWS-Info



