Die Stadtwerke Speyer (SWS) warnen ihre Kunden davor, Zählerdaten an vermeintliche Partner der SWS weiterzugeben oder angebliche Angebote zu bestätigen. In den letzten Tagen hätten sich zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken gemeldet und darüber informiert, dass sie von der Telefonnummer 0711 20500632 angerufen worden seien. Demzufolge gaben Personen am Telefon vor, im Auftrag der Speyerer Stadtwerke zu handeln und wollten einen Termin für eine Beratung über Solaranlagen vereinbaren. In anderen Fällen berichteten Stadtwerke-Kunden davon, dass vermeintliche Partner der SWS Zählernummern und andere persönliche Daten verlangt hätten – oder dass sie vorgaben, günstige Energieverträge anzubieten. Die Interessierten hätten dann über Whatsapp oder per SMS das angebliche Angebot mit „Ja“ bestätigen sollen. Die Speyerer Stadtwerke betonen in diesem Zusammenhang: „SWS-Mitarbeitende wenden sich nur bei Rückfragen an Kundinnen und Kunden, dann wird eine Speyerer Nummer im Display angezeigt.“ Zudem stellen die Verantwortlichen klar, dass die Stadtwerke Speyer „weder Kooperationen mit anderen Energiehändlern haben noch Verträge und Tarifwechsel am Telefon anbieten oder Zählerdaten sowie Bankdaten abfragen“. Wer Rückfragen hat oder Unterstützung benötigt, kann die Stadtwerke per Telefon 06232 625-0 oder per E-Mail an vertrieb@stadtwerke-speyer.de kontaktieren.