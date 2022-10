In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Kunden bei den Stadtwerken Speyer (SWS) gemeldet. Diese informierten das Unternehmen darüber, dass sie von der Firma Nowenergy aus Berlin angerufen wurden. Personen am Telefon gaben vor, mit den SWS zusammenzuarbeiten. Verlangt wurden Zählernummern sowie weitere persönliche Daten. Die Anrufer gaben vor, günstigere Energieverträge anzubieten, teilen die Stadtwerke mit. Die SWS distanzieren sich von den Anrufern. Mitarbeiter der Stadtwerke würden sich nur bei Rückfragen an Kunden wenden – und dann werde eine Speyerer Nummer im Display angezeigt. „Der Wechsel zu anderen Energielieferanten ist gerade auch in der Energiekrise keine Alternative“, heißt es in der SWS-Mitteilung. Die Stadtwerke raten dazu, generell keine persönlichen Daten am Telefon weiterzugeben.