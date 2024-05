„Bester Stromversorger in Rheinland-Pfalz“ dürfen sich die Stadtwerke Speyer (SWS) nach eigener Mitteilung nennen. Hintergrund sei der Wettbewerb „Energie-Atlas Deutschland 2024“ des Magazins „Focus Money“. Dieses habe in Kooperation mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Statista R ein Ranking erstellt. Die Ergebnisse liegen aktuell vor. Für das Bundesland Rheinland-Pfalz seien die SWS auf dem ersten Platz gelandet. Die Erhebung basiere auf einer Einwohner-Befragung. Insgesamt wurden demnach mehr als 10.000 Personen im Zeitraum vom 17. Juli bis zum 1. September 2023 online zu ihren eigenen und sonstigen, ihnen bekannten Stromanbietern befragt. Der Fragebogen fokussierte sich auf die Kriterien Präsenz/Kommunikation, Tarif, Nachhaltigkeit, Zufriedenheit mit dem Versorger sowie Weiterempfehlungsbereitschaft. SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring äußert sich in einer Mitteilung des Kommunalversorgers erfreut: „Auch die schwierigen Zeiten der Energiekrise haben wir gemeinsam gemeistert und stets faire Preise geboten.“ Die SWS hätten in einer bis 100 reichenden Skala 88 Punkte erhalten. Details zur Studie unter www.statista.com/page/bsvb-2024.