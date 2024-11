Einen Elektrolyseur und einen Batteriegroßspeicher, die softwareoptimiert laufen, planen die Stadtwerke Speyer (SWS) in ihrem „Wasserstoffprojekt“. Beide seien auf der Gemarkung Speyer vorgesehen, der Elektrolyseur möglicherweise auch direkt angrenzend. Sie suchen dafür nun Kooperationspartner. Der kommunale Versorger will rund um Wasserstoff als „wichtigen Energieträger der Zukunft“ ein neues Geschäftsfeld aufbauen. „Zur Finanzierung eines Projekts braucht es jedoch Partner aus der Wirtschaft. Die wiederum profitieren langfristig von einer stabilen und wirtschaftlicheren Versorgung“, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Erste Gespräche mit Unternehmen seien bereits angelaufen. Diese seien „weit fortgeschritten“, aber vertraglich gebundene Partner gebe es noch nicht, so die SWS. Angesprochen worden seien vor allem Betriebe, die ihren hohen Energieverbrauch derzeit noch mit Erdgas deckten. „Es sind noch Plätze in diesem Konsortium frei, um den Einstieg in die Erschließung des Geschäftsfeldes Wasserstoff voranzutreiben. Besonders Unternehmen aus der Logistikbranche werden gesucht“, so die SWS. Laut Christoph Doll, Teamleiter Geschäftskundenvertrieb/Energiehandel, ist eine regionale „Energiewabe“ geplant, in der „der Ausbau der Erneuerbaren Energien in Verbindung mit der Wasserstofferzeugung erfolgen soll“.

Appell zum Umdenken

Der so genannte grüne Wasserstoff interessiere die SWS. „Dieser wird mit Hilfe eines Elektrolyseurs hergestellt“, informiert Dominique Theuer, Projektingenieurin Erneuerbare Energien. Für diesen werde Wasser unter dem Einsatz erneuerbarer Energie in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet. Wenn es gelinge, mit Partnern ein Projekt zu initiieren, an dessen Ende die Vermarktung regional erzeugten Wasserstoffs an lokale Unternehmen steht, seien auch Fördermittel denkbar.

„Wir erzeugen viel Energie aus erneuerbaren Anlagen wie Windkraft und Photovoltaik. Diese werden allerdings in Zeiten negativer Börsenpreise abgeschaltet“, erklärt Theuer. „Bei der Nutzung eines Batteriespeichers können die Anlagen weiterlaufen und so stetig grünen Strom für die Herstellung von Wasserstoff liefern.“ Sie rät zu einem „Umdenken“: Ein hoher Gasverbrauch sei keine wirtschaftlich sinnvolle Möglichkeit für die Zukunft. Die SWS hätten zusätzlich zu der lokalen Erzeugung schon eine Pipeline-Ausspeisung am geplanten Wasserstoff-Kernnetz beantragt.