Die Stadtwerke Speyer (SWS) möchten nachhaltiger werden. Über eine Befragung haben die Kundinnen und Kunden des regionalen Energieversorgers jetzt die Möglichkeit mitzuentscheiden, wo Optimierungen liegen können. „Nachhaltigkeit betrachtet immer die drei Aspekte Wirtschaftlichkeit, Soziales und Umwelt“, informiert Dominique Theuer, die bei den SWS mit ihrer Kollegin Sabrina Schaefer für die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts zuständig ist.

„Ab 2025 haben die SWS nach EU-Recht die Verpflichtung zu prüfen, welchen Einfluss ihre Wertschöpfungsketten auf die Umwelt und welche Auswirkungen die Umwelt auf die Stadtwerke haben. Daraus entwickeln wir dann Strategien, um unser Unternehmen in Zukunft noch nachhaltiger aufzustellen“, so die Projektverantwortliche, die an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) ihr Master-Studium absolviert hat. Schon jetzt, vor der Verpflichtung, sei es den SWS ein Anliegen, ihre Kundinnen und Kunden im Rahmen einer sogenannten Stakeholder-Befragung in diese Prozesse einzubinden, informiert Theuer. Die anonyme Befragung ist unter www.stadtwerke-speyer.de/nachhaltigkeitsbefragung zu finden.

Das Ausfüllen dauert laut Auskunft der Stadtwerke etwa zehn bis 15 Minuten und ist bis 6. Oktober möglich. Alle Kunden, die wichtige Hinweise liefern, können an einem Gewinnspiel teilnehmen und ein steckerfertiges Balkonkraftwerk gewinnen. „Das Feedback ist ein wesentlicher Bestandteil der Planungs- und Verbesserungsprozesse zum Thema Nachhaltigkeit“ informiert die Projektleiterin und schließt: „Wir bitten um eine rege Teilnahme, um ein repräsentatives Ergebnis zu erhalten.“