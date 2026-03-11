Der Preis für Trinkwasser in Speyer steigt. Die Stadtwerke (SWS) passen ihre Preise zum 1. April an. Als Grund nennen sie unter anderem Investitionsbedarf.

Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 88 Kubikmetern ergibt sich laut SWS durch die Erhöhung eine monatliche Mehrbelastung von brutto 2,43 Euro. Aufs Jahr gerechnet, wären das rund 29 Euro. Im Detail erhöht sich demnach der Brutto-Arbeitspreis für den Musterhaushalt von 1,83 Euro pro Kubikmeter auf 2,04 Euro – ein Plus von gut elf Prozent. Der Brutto-Grundpreis steigt von 3,27 Euro/Monat auf 4,15 Euro/Monat. „Ziel ist es, die gestiegenen Kosten zu decken und die wirtschaftliche Stabilität der Sparte zu sichern“, teilen die SWS mit.

„Material-, Energie- und Personalkosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, wird Georg Weyrich, Geschäftsführer der SWS, zitiert. Sein Unternehmen investiere konsequent in die Infrastruktur. Es baue die Wasserförderung schrittweise aus und erweitere die bestehenden Wasserversorgungsgebiete Nord und Süd um zusätzliche Tiefbrunnen. „Zudem entstehen eine neue Aufbereitungsanlage sowie eine Notstromversorgung im Wasserwerk Nord.“ Im Wasserwerk Süd werde ein neuer Wasserspeicher errichtet. Laut Weyrich wird die Erhöhung „so gering wie möglich“ gehalten.

SWS-Kunden müssten nun nichts veranlassen: Die Verbrauchswerte wüden zum Stichtag rechnerisch abgegrenzt. Wer seinen Zählerstand dennoch übermitteln möchte, könne dies online unter netzservice.stadtwerke-speyer.de tun.