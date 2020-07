Am kommenden Montag, 20. Juli, beginnen die Arbeiten für den Ausbau des Glasfasernetzes im Auftrag der Stadtwerke Speyer (SWS) im Bereich Auestraße. Wie die SWS am Donnerstag informierten, werden die Teilabschnitte An der Hofweide und Zum Schlangenwühl als erste in Angriff genommen werden. Es arbeiten mehrere Kolonnen gleichzeitig. Die Leitungen werden meist im Gehwegbereich oder am Straßenrand eingebracht, so dass der Verkehr nur halbseitig eingeschränkt ist. Die Werke investieren dafür in den Jahren 2020 und 2021 nach Angaben von SWS-Sprecherin Angela Sachweh rund 4,2 Millionen Euro in Speyer.