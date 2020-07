Heller und günstiger: Die Stadtwerke Speyer verfolgen ihr Ziel, die Straßenbeleuchtung der Stadt zukunftsfähig zu machen, weiter. In diesem Jahr stehen viele Straßen und Gassen der Innenstadt auf dem Plan. Mehr als 100 Leuchten sind 2020 nach Angaben der Werke schon auf die energiesparende LED-Technologie umgerüstet worden. Dabei waren die Juden- und Webergasse und der Maulbronner Hof. Weitere 100 Laternen sollen in dieser Saison noch folgen. Da in den Vorgängermodellen schon Energiesparlampen im Einsatz waren, wird ein um 37 Prozent geringerer Verbrauch erreicht. Dadurch werden etwa 5,5 Tonnen CO2 im Jahr vermieden. Bei anderen Leuchten lag das Potenzial bei über 70 Prozent Einsparung. Im Jahr 2021 wollen die SWS bei ihrem Umrüstprogramm zum Endspurt ansetzen.