Die Digitalisierung im Energiesektor schreitet in der Stadt mit großen Schritten voran. Darüber haben die Stadtwerke Speyer (SWS) am Mittwoch in einer Online-Sitzung des Ausschusses für Digitalisierung informiert. Einige Fragen blieben jedoch offen, nicht zuletzt die, wie es um den Datenschutz bestellt ist.

Über die Aktivitäten der SWS im Bereich „Smart Meter“ (auf Deutsch: intelligente Zähler) hat Caroline Orth, stellvertretende Teamleiterin Vertragsmanagement bei den Stadtwerken, den Ausschussmitgliedern berichtet. Die Voraussetzungen für die Digitalisierung in der Energiebranche habe der Gesetzgeber geschaffen, unter anderem mit dem Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (2016) und dem Messstellenbetriebsgesetz (2019/20). Jüngst habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) drei unabhängige Gerätehersteller zertifiziert, die Smart-Meter-Gateways bereitstellen.

Die SWS sähen großes Potenzial im „Smart Metering“ bei Strom, Gas und Wasser, sagte Orth. So ermögliche eine weite Verbreitung von intelligenten Stromzählern die Entwicklung eines intelligenten Netzes. „Smart Meter“ könnten die Verbrauchsdaten bis zu zwei Jahre speichern und digital an die SWS übertragen. Umgekehrt könnten die Werke bei Preisschwankungen an der Strombörse kurzfristig Tarifänderungen zum Vorteil des Kunden aktivieren.

Marius Schüle (CDU) fragte die Werke-Mitarbeiterin danach, ob die Nutzung intelligenter Zähler freiwillig oder verpflichtend sei. „Die Pflicht zum Einbau eines ,Smart Meter’ besteht ab einem Jahresverbrauch von 6000 Kilowattstunden. Bei Photovoltaikanlagen liegt diese Grenze bei sieben Kilowatt Peak“, informierte Orth zum Bereich Strom. Unterhalb dieser Werte sei die Gerätenutzung freiwillig. Sarah Mang-Schäfer (SWG) fragte, welche weiteren Dienste und Nutzen für die Kunden nach den Vorstellungen der SWS zu erwarten seien. „Eine größere Variabilität in der Tarifstruktur“, führte Orth an und präzisierte: Tarife könnten künftig abhängig von der Verbrauchsstruktur und von den Preisen an der Strombörse flexibel festgelegt werden, bei Photovoltaikanlagen sei eine „Eigenverbrauchsoptimierung“ möglich.

Fragen nach Datenschutz

Sowohl Schüle als auch Eldert Janssen (Grüne) erkundigten sich bei der Fachfrau, wie es um den Datenschutz beim „Smart Meter“-Einsatz bestellt sei. Orth sagte, aufgrund der Zertifizierung der Zählerhersteller durch das BSI sei ein „sehr hohes Sicherheitsniveau gewährleistet“. So würden die Verbrauchsdaten verschlüsselt übertragen und die Zertifizierungskriterien bei den Herstellern regelmäßig überprüft. Janssen vermochte diese Aussage nicht zu überzeugen, da das BSI sich um die Informationssicherheit kümmere, womit der Datenschutz nicht abgedeckt sei. Ausschussvorsitzende und Beigeordnete Sandra Selg (SWG), sah die „Frage, was man mit den Daten macht“, noch offen und fügte hinzu: „Da gibt es noch viel zu tun.“