Wolfgang Bühring, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer (SWS), hat angekündigt, den Vertrieb von Erdgas für SWS-Kunden auf Dauer aufzugeben. Das hat er im Werkausschuss der Entsorgungsbetriebe (EBS) Speyer bekannt gegeben. Bühring war im Ausschuss näher auf die Stadtwerke-Initiative Klimaschutz eingegangen, deren Gründungsmitglied die SWS gewesen sind. Das Projekt ist Bühring zufolge nun gestartet.

Die rund 40 an der Initiative beteiligten Unternehmen verpflichten sich zur Einhaltung eines Kriterienkatalogs, um Maßnahmen und Produkte zu entwickeln, die das Ziel eines Treibhaus-neutralen Wirtschaftens haben. Für die SWS bedeute das, in Zukunft auf die 600 Gigawattstunden Erdgas zu verzichten, die in Speyer jährlich vertrieben werden. „Die müssen in Zukunft weg, augenscheinlich noch schneller als bisher“, sagte Bühring im Werkausschuss.

„Harte Arbeit“

„Hier geht es nicht um ein Feigenblatt, sondern um harte Arbeit“, ergänzte Bühring. Die Zertifizierung der Klimaschutz-Initiative könne man auch wieder verlieren, wenn man nicht das Notwendige tue. Ziel der Initiative sei es auch, dass die beteiligten Stadtwerke ihre Lösungen untereinander teilen und so voneinander profitieren.

Die Initiative geht aus einem bundesweiten Netzwerk von Stadtwerken, der sogenannten Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW), hervor, das Ende der 1980er gegründet wurde. 300 der rund 1400 Stadtwerke in Deutschland seien Mitglieder, so Bühring.