Dass die Energiekosten für Kunden der Stadtwerke Speyer (SWS) zum 1. Januar 2023 steigen müssen, hatte der kommunale Versorger schon länger mitgeteilt. Jetzt beziffert er in einer Mitteilung auch das Ausmaß der Erhöhung. Bezogen auf die letzte Preisanpassung steigen demnach die Strom-Arbeitspreise für die Grundversorgung um 12,30 Cent pro Kilowattstunde (kWh) auf 43,55 Cent/kWh brutto, der Grundpreis erhöht sich um 12 Euro auf 132 Euro brutto im Jahr. Bei Erdgas werden die Arbeitspreise für die Grundversorgung bei einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden um 5,24 Cent/kWh auf 13,71 Cent/kWh brutto erhöht, der Grundpreis steigt um 6,15 Euro auf 118,50 Euro brutto pro Jahr. Die Arbeitspreise für Fernwärme-Tarifkunden steigen um 4,34 Cent/kWh auf 11,25 Cent/kWh brutto. Der Grundpreis bleibt unverändert. „Die Kosten für Wasser können stabil gehalten werden“, so das Unternehmen. Für einen Haushalt mit einem durchschnittlichen Erdgas-Jahresverbrauch von 18.000 kWh bedeute das Mehrkosten von 79,16 Euro pro Monat, beim Strom um 29,71 Euro pro Monat, einen Jahresverbrauch von 2800 kWh vorausgesetzt. Die SWS kündigen Briefe an alle Kunden an. Auch die Abschläge würden neu berechnet und separat mitgeteilt. Die Zählerstände zum 31. Dezember sollen bis 6. Januar 2023 über www.stadtwerke-speyer.de/zaehlerstand oder über die MeinSpeyer-App mitgeteilt werden.

Noch bis zum Jahresende lägen die SWS-Preise weit unter Bundesdurchschnitt, wird SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring zitiert. 2023 wirkten sich die erhöhten Beschaffungskosten aus: „Auch wir müssen Energie an den Großhandelsmärkten zu marktüblichen Preisen einkaufen, zudem steigen Netzentgelte und Umlagen an.“ Bei vielen Sonderverträgen lägen die SWS auch ab 1. Januar noch unter dem angekündigten Preisdeckel der Bundesregierung.