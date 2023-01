Die Stadtwerke Speyer (SWS) ärgern sich über angebliche Falschaussagen zu ihren Glasfaser-Produkten. Diese würden von Mitarbeitern eines Telekommunikationsunternehmens getätigt, die in den vergangenen Wochen in Speyer-Süd unterwegs gewesen seien. Die Angaben etwa zur zeitlichen Umsetzung der SWS-Projekte entsprächen nicht der Wahrheit, so eine SWS-Sprecherin. Sie warnt auch davor, persönliche Daten an Personal von Mitbewerbern der SWS weiterzugeben, die behaupteten, mit dem kommunalen Unternehmen zu kooperieren. „Mit diesen Daten werden alte Verträge gekündigt und neue bei anderen Anbietern abgeschlossen“, so die SWS. Das betreffe diverse Produkte wie Strom, Erdgas und Telekommunikation. „SWS-Personal ist an der Stadtwerke-Arbeitskleidung zu erkennen und kann sich ausweisen“, heißt es in der Mitteilung. Rückfragen würden unter Telefon 06232 6250 oder E-Mail vertrieb@stadtwerke-speyer.de beantwortet.