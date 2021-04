Die Stadtwerke Speyer (SWS), 100-prozentige Tochter der Stadt, unterstützt die finanziell klamme Mutter in der Corona-Zeit: Auf Anregung der Aufsichtsratsvorsitzenden, OB Stefanie Seiler (SPD), erhöhen die SWS die vorgeschlagene Gewinnausschüttung in Höhe von 1,5 Millionen Euro um 500.000 Euro auf zwei Millionen Euro. Und das trotz deutlich geringeren Gewinns von nur 3,2 statt 5,4 Millionen Euro 2018.

Die Gewinnausschüttung stärke entscheidend den städtischen Haushalt. „Das ist in diesem Jahr, in dem die Stadt mit vielen zusätzlichen Aufgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie konfrontiert ist, vielleicht noch wichtiger als sonst“, bedankte sich die Oberbürgermeisterin in der SWS-Aufsichtsratssitzung am Freitag.

Neben der Gewinnausschüttung leisten die SWS mit 2,5 Millionen Euro Konzessionsabgabe (Vorjahr 2,4) und 1,3 Mio. Euro Gewerbesteuer (Vorjahr 1,1) einen weiteren wesentlichen und leicht höheren Beitrag zum städtischen Haushalt.

Komplexe Ursachen

„Die Ursachen für den geringeren Gewinn sind komplex“, informierte SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Als wesentliche Faktoren für den Rückgang nannte er höhere Instandhaltungskosten im Erdgas- und Wärmebereich, geringere Umsätze und Absätze bei Erdgas und Strom, höhere Erdgasbezugs- und Personalkosten sowie Vorlaufkosten für den Glasfaserausbau. Der verbleibende Restbetrag von 1,2 Millionen Euro fließt in die Gewinnrücklage der Werke. Sie beträgt ohne die 1,2 Millionen 48 Millionen Euro.

„Die Eigenkapitalerhöhung ist notwendig, um die Herausforderungen hinsichtlich Digitalisierung, Energiewende und Versorgungssicherheit meistern zu können“, sagte Bühring. Im Wassergewinnungsgebiet Nord soll in den Bau eines neuen Tiefbrunnens mit Grundwassersammelleitung sowie in die Erschließung des Wassergewinnungsgebiets investiert werden. Ebenso soll der Glasfaserausbau im Stadtgebiet vorangebracht werden. Mit den Bauarbeiten im ersten Cluster Auestraße wurde gerade begonnen (wir berichteten). Weitere Gebiete sollen folgen.

Die Umsatzerlöse der SWS lagen 2019 bei 119,1 Millionen Euro (Vorjahr 132,9) und sind im Vergleich zum Vorjahr um 10,4 Prozent gesunken. „Dies ist im Wesentlichen auf die Strom- und Erdgassparte zurückzuführen“, informierte Bühring. Die Fernwärmeabgabe legte gegenüber dem Vorjahr um 8,7 Prozent zu. Der Anstieg sei durch Kundenzugewinne durch den Netzausbau zu begründen. Die Wasserabgabe stieg durch die witterungsbedingte Trockenheit um 3,1 Prozent.

Weniger Besucher im Bademaxx

Die Besucherzahlen im Sport- und Erlebnisbad Bademaxx (Hallenbad, Freibad und Sauna) sind bei kürzeren Freibad-Öffnungstagen witterungsbedingt um 4,9 Prozent gesunken. Insgesamt besuchten 354.197 Gäste das Bad (Vorjahr 368.079). Die Einrichtung erreichte 2019 dennoch das drittbeste Jahresergebnis seit Bestehen 2007.

2019 investierten die SWS 7,4 Millionen Euro (Vorjahr 6,6). Diese betreffen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in die Versorgungsnetze und -anlagen. Stark investiert wurde in das Stromverteilnetz (1,7 Millionen Euro), in das Erdgasverteilnetz (726.000 Euro) sowie in die Erweiterung des Wärmenetzes (524.000 Euro). Im Bereich Wasserversorgung lagen die Investitionsschwerpunkte bei Brunnenbaumaßnahmen im Wasserwerk-Süd mit insgesamt 355.000 Euro sowie in die Verteilungsanlagen mit 271.000 Euro.

Neubau Verwaltungsgebäude kostet

Weitere wesentliche Investitionen waren der Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Kantine (1,45 Millionen Euro), Photovoltaikanlagen (351.000 Euro), IT-Ausstattung (300.000 Euro), E-Ladestationen (208.000 Euro) und der Glasfaserausbau im Stadtgebiet mit 179.000 Euro.

Zum Stichtag 31. Dezember 2019 waren 267 Mitarbeiter bei den SWS beschäftigt. Die Ausbildungsquote lag mit 28 jungen Menschen über zehn Prozent.