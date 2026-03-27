Die im Februar gestartete Bedarfserhebung zum möglichen Glasfaserausbau in Waldsee ist abgeschlossen. Insgesamt sind laut den Stadtwerken Speyer (SWS) lediglich rund 200 Rückmeldungen von Bürgern sowie Gewerbetreibenden eingegangen. Gemessen an der Gesamtzahl von etwa 3300 Einheiten reiche diese Beteiligung von etwa sechs Prozent derzeit nicht aus, um einen wirtschaftlichen Glasfaserausbau weiterzuverfolgen, teilen die SWS mit. Bereits im vergangenen Jahr war die Vorvermarktung von Glasfaseranschlüssen in den beiden geplanten Ausbaugebieten „Neuhofener Straße“ und „Gewerbe Nord“ nicht auf genügend Interesse gestoßen. Die nötige Quote lag bei 50 Prozent, in der „Neuhofener Straße“ wollten aber nur 29 Prozent der Anwohner oder Anlieger Glasfaser haben, im Bereich „Gewerbe Nord“ nur etwa 11 Prozent. Zuletzt versuchten die Stadtwerke noch einmal mit der unverbindlichen Bedarfserhebung herauszufinden, ob genügend Menschen grundsätzlich Interesse an einem Glasfaseranschluss haben.

„Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viel unternommen, um den Glasfaserausbau in Waldsee zu ermöglichen – bis hin zur aktuellen Bedarfserhebung im gesamten Ort“, sagt Georg Weyrich, Geschäftsführer der Stadtwerke Speyer. „Leider zeigt das Ergebnis deutlich, dass die Nachfrage derzeit nicht ausreicht, um einen Glasfaserausbau wirtschaftlich umzusetzen.“ Sollte sich die Nachfrage künftig deutlich verändern, könnten mögliche Schritte zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft werden. Auch die Ortsbürgermeisterin von Waldsee, Claudia Klein (CDU), bedauert das geringe Interesse: „Die Gremien der Gemeinde haben alle Weichen gestellt, um einen Ausbau zu ermöglichen, der nun leider nicht zustande kommen wird.“ Klein dankt den Mitarbeitenden der SWS für ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit.