Die Stadtwerke Speyer (SWS) machen ihren Kunden keine falschen Hoffnungen. Es werde zu extremen Erhöhungen bei den Energiepreisen kommen – allerdings noch nicht in diesem Jahr.

„Ab 1. Januar 2023 müssen Kundinnen und Kunden mit extremen Preiserhöhungen bei Strom und Erdgas rechnen“, teilen die SWS mit. Die Großhandelspreise bewegten sich auf einem außergewöhnlich hohen Niveau. Das werde sich auch auf die Endkundenpreise auswirken. Die SWS empfehlen, Energie einzusparen, wenn möglich, in effiziente Heiztechnologien zu investieren und selbst Geld zurückzulegen, um für die Preiserhöhungen vorzusorgen. In ihrem Kundenmagazin und mit der nächsten Abrechnung gebe es noch mehr Tipps. Gemeinsam mit der Stadt wollten sich die SWS an einem Notfallfonds speziell für ihre Strom-, Erdgas- und Wärmekunden beteiligen. Dafür würden 100.000 Euro gespendet; die genauen Hilfskonditionen seien noch nicht festgelegt.

Im laufenden Jahr seien jedoch keine Preisanpassungen geplant, meldet der kommunale Versorger mit rund 30.000 Strom- und rund 20.000 Gaskunden. Beim Erdgas sei es für Bestandskunden in Sonderverträgen schon zum 1. Januar 2022 um 0,85 Cent pro Kilowattstunde in die Höhe gegangen. Für einen Musterhaushalt mit 18.000 Kilowattstunden Verbrauch bringe das Mehrkosten von 105 Euro im Jahr mit sich. Das gelte auch für Römerberg, Dudenhofen und Harthausen als weitere Orte im Netzgebiet. Beim Gas seien die SWS wegen ihrer vorausschauenden Beschaffungspolitik nicht so stark betroffen. Neukunden müssen jedoch seit Dezember 2021 mit deutlich höheren Tarifen rechnen.

Beim Strom greift seit 1. Juli zunächst eine Entlastung: Der Staat hat die Ökostrom (EEG)-Umlage zunächst befristet bis zum Jahresende auf null gesetzt. Die Entlastung von 4,43 Cent pro Kilowattstunde brutto werde direkt an die Kunden weitergegeben, so die SWS. Für einen Musterhaushalt mit 3000 Kilowattstunden Verbrauch pro Jahr bedeute das Einsparungen von 66 Euro in den sechs Monaten. Der Abzug erfolge automatisch auf der Grundlage eines zum Stichtag geschätzten Verbrauchs. Kunden könnten ihren Zählerstand aber auch selbst melden. Beratung bei den Stadtwerken unter Telefon 06232 6250 oder E-Mail: vertrieb@stadtwerke-speyer.de.