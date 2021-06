Das Glasfaserzeitalter im Ausbaugebiet Auestraße in Speyer hat für einige Testkunden jetzt offiziell begonnen. Wie die Stadtwerke (SWS) am Mittwoch mitteilten, surfen diese nun mit Highspeed-Internet.

Das Unternehmen Stumpf Datenelektronik von Elke Stoll-Stumpf und Thomas Stumpf aus der Hasenpfühlerweide sei im neuen „PoP – Point of Presence“ in der Straße Nachtweide/Ecke Am Rübsamenwühl angeschlossen worden. Der „PoP“ dient laut Anbieter Stadtwerke als Hauptverteiler für die beauftragten Glasfaseranschlüsse. Die mehrwöchige Testphase ein wichtiger Baustein und letzter Schritt vor der eigentlichen Inbetriebnahme“, wird Georg Weyrich, Projektleiter bei den SWS, in deren Mitteilung zitiert.

Die Arbeiten der SWS und ihrer Dienstleister hätten sich Corona-bedingt in die Länge gezogen. Weyrich betont aber: „Seit dem Baustart haben wir mehr als 8500 Meter Trasse in Speyer gebaut und 180 Hausanschlüsse hergestellt. In diese werden die Glasfasern eingebracht. Das entspricht einer Strecke vom Dom bis zum Kollersee.“