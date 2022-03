Bei den Stadtwerken Speyer (SWS) haben sich am Montag viele Bürger und Unternehmen gemeldet, um nach der Zukunft des Erdgas-Vertriebs über die SWS zu fragen.

„Die Aussage unseres Geschäftsführers Wolfgang Bühring in der Sitzung des Werkausschusses der Entsorgungsbetriebe Speyer war perspektivisch zu verstehen“, sagte Sprecherin Sonja Daum am Montag. Bühring hatte im Ausschuss angekündigt, den Vertrieb von Erdgas für SWS-Kunden auf Dauer aufzugeben. Man wolle auf die 600 Gigawattstunden Erdgas verzichten, die in Speyer jährlich vertrieben werden. „Die müssen in Zukunft weg, augenscheinlich noch schneller als bisher“, sagte Bühring. Einen konkreten Termin für den Ausstieg nannte er im Ausschuss allerdings nicht.

Daum stellte klar: „Derzeit und in den nächsten Jahren ist die Erdgasversorgung im Netzgebiet stabil und gesichert. Technisch und wirtschaftlich ist ein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt weder geplant noch möglich.“ Im gültigen Klimaschutzkonzept der Stadt ist verankert, dass die Wärmeversorgung bis 2040 und die Stromversorgung bis 2030 auf eine regenerative Erzeugung umgestellt werden soll. Einen früheren Termin für einen möglichen Erdgas-Ausstieg konnte Daum nicht bestätigen.