Bei den Abrechnungen für Strom und Gas durch die Stadtwerke Speyer (SWS) hatte es aufgrund der Regelungen zu den Energiepreisbremsen zuletzt Verzögerungen gegeben, doch nun sei alles im Griff: „Die Entlastungen konnten bis Ende März umgesetzt werden“, teilen die SWS auf Anfrage mit. In den Abschlägen zum 1. April seien die Entlastungsbeträge bereits berücksichtigt. Jedoch habe es Probleme beim Druck der Info-Schreiben gegeben, weshalb diese verspätet versendet würden. So sei es dazu gekommen, dass Abbuchungen getätigt worden seien, ohne dass deren Höhe zuvor erläutert wurde. Im Lauf der Woche würden alle betroffenen Kunden bei Erdgas (3700), Strom (23.800) und Fernwärme (790) das Info-Schreiben zu den Energiepreisbremsen sowie den neuen Abschlagsplan erhalten, kündigen die SWS an, die um Verständnis bitten: Die komplizierten Vorgaben technisch umzusetzen, sei nicht einfach gewesen.