Wohl noch bis Anfang März ist die Geibstraße im Bereich des Festplatzes nur einspurig befahrbar. Die Stadtwerke Speyer sanieren dort nach Auskunft einer Sprecherin einen Abschnitt des Erdgas-Mitteldruckrings. Bei einer Stahlleitung sei der Korrosionsschutz beschädigt. Sie wird durch eine neue Leitung aus Polyethylen mit 225 Millimeter Durchmesser ersetzt, so die Sprecherin. „Die Verlegung der neuen Leitung verläuft vom Anschluss der Regelstation im bademaxx bis zur Einfahrt vom Festplatz.“ Bereits von 22. Januar an war in der Geibstraße auf Höhe von Technik-Museum und Bademaxx wegen Baumarbeiten im Süden und Norden des Flugplatzes eine Woche lang nur eine Spur frei.