Der Speyerer Stadtwald hat seine FSC-Zertifizierung wieder bekommen, nachdem der Gemeinde- und Städtebund Anfang des Jahres verkündet hatte, dass Holz aus Speyer dieses Siegel vorerst nicht mehr tragen dürfe. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Hintergrund war ein Beschwerdeverfahren des Kreisvorstands der Grünen aus dem Jahr 2019 bei der internationalen Organisation Forest Stewardship Council (FSC). Sie sahen zahlreiche Verstöße gegen die FSC-Kriterien, die eine nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern sollen. Ob diese Kriterien eingehalten werden, überprüft im Namen des FSC vor Ort eine Fachfirma. Diese stellte in Speyer fest, dass im Stadtwald mehr Holz geerntet wurde als erlaubt und gab kein grünes Licht für das FSC-Siegel. Da der Speyerer Stadtwald zusammen mit 134 anderen Kommunalwäldern in Rheinland-Pfalz – darunter zum Beispiel Neustadt und Schifferstadt – ein Gruppenzertifikat besitzt, das beim Gemeinde- und Städtebund angedockt ist, suspendierte dieser die Speyerer im Februar bis auf Weiteres.

„Nach umfassender Überprüfung im Rahmen eines Dokumenten-Audits“ kam ein Prüfunternehmen laut Stadtverwaltung nun zu dem Schluss, dass im Stadtwald „keinerlei Abweichung von den Anforderungen des FSC-Standards erkennbar“ sind. „Ich bin froh, dass unser Stadtwald das FSC-Siegel zu Recht zurückerhalten hat“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. „Wir vertrauen weiterhin auf die fachliche Kompetenz und die langjährige Erfahrung des zuständigen Revierleiters, der nach den betrieblichen und nach waldbaulichen Grundsätzen der Stadt unseren Wald bewirtschaftet.“