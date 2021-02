Wie in vielen Bereichen der Arbeitswelt hat die Corona-Pandemie auch bei der Stadtverwaltung Speyer zur verstärkten Nutzung des Homeoffice geführt. Digitalisierungsbeauftragte und Beigeordnete Sandra Selg (SWG) kündigt einen weiteren Ausbau des mobilen Arbeitens an.

Nach fast einem Jahr der Pandemie zieht die Stadtverwaltung eine erste Bilanz des verstärkten Homeoffice-Einsatzes. Demnach können 40 Prozent der 744 Mitarbeiter, die mit PC arbeiten, von außerhalb mit eigenen Endgeräten auf ihren städtischen E-Mail-Account zugreifen, berichtet die Verwaltung. „Zudem können die Diensttelefone durch die Umstellung auf eine digitale, virtuelle Telefonanlage auch am privaten Router zu Hause mit der zugewiesenen städtischen Telefonnummer genutzt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Außerdem habe die Verwaltung seit Beginn der Pandemie verstärkt spezielle Endgeräte beschafft, mit denen Mitarbeiter unter anderem auf das städtische Intranet zugreifen können. Wurden im Frühjahr noch 23 Geräte bereitgestellt, so sind nach Angaben der Stadtverwaltung derzeit 93 im Einsatz. Hinzu kommen zehn Notebooks, die per VPN verbunden werden können. Die Stadt kündigt eine weitere Aufstockung der Geräte an.

„Massiv ausgebaut“

Insbesondere im zweiten Halbjahr 2020 seien die Rahmenbedingungen für Homeoffice bei der Verwaltung „massiv ausgebaut“ worden, erklärt Beigeordnete Sandra Selg in der Mitteilung. „Die Anzahl von Heimarbeitsplätzen wurde innerhalb eines Jahres vervierfacht und somit ein geeignetes Umfeld für die partielle, situationsbedingte Umstellung von Präsenz- auf Heimarbeit geschaffen.“

Die Verwaltung sei gewillt, für ihre Mitarbeiter „umfassende Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese ihrer Arbeit digital nachgehen können, sofern ihr Aufgabengebiet dies zulässt“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) über den Ausbau der Heimarbeitsplätze. Dieser sei als „Beitrag zum Gesundheitsschutz der Beschäftigen“, unbedingt notwendig.

Die Stadtverwaltung hatte ihren Dienstbetrieb im Frühjahr 2020 und dann wieder im Winter Corona-bedingt eingeschränkt. Die Anwesenheit der Mitarbeiter wurde auf das „unbedingt erforderliche Maß eingeschränkt“, was jedoch keinen Einfluss auf Funktionsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung haben sollte, hieß es damals in einer Mitteilung der Stadt.