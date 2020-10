Die Stadtverwaltung Speyer, mit rund 1000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber der Stadt und in der Pandemiebekämpfung mit wichtiger Rolle, sieht sich personell bisher gut durch die Krise gekommen.

Aus Reihen der Mitarbeiter war im März der erste Corona-Fall in Speyer gekommen, seither habe zwei weitere nachgewiesene Fälle in der Belegschaft gegeben, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Zudem seien mehrfach Mitarbeiter, die außerhalb des Dienstes Kontakt mit einer infizierten Person hatten, für einige Tage von der Arbeit freigestellt worden. „In bisher 14 Fällen ordnete das Gesundheitsamt förmlich Quarantäne an“, so die Stadt. Die Anzahl der tageweisen Freistellungen sei höher gewesen.

Helfer im Gesundheitsamt

„Personelle Engpässe aufgrund von Infektionen hat es bislang nicht gegeben“, so die Stadt. Einige Mitarbeiter könnten als Angehörige einer Corona-Risikogruppe an ihrem bisherigen Arbeitsplatz nicht eingesetzt werden und unterstützten nun etwa das Gesundheitsamt. Im Kita-Bereich seien teils Betreuungszeiten gekürzt worden, zumal es die Vorgabe gebe, dass Mitarbeiter mit Erkältungssymptomen zu Hause bleiben sollen.