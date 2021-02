Der Haushalts- und Stellenplan der Stadt Speyer für das Jahr 2021 ist genehmigt. Am Dienstag sei das entsprechende Schreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) eingegangen, teilt die Verwaltung mit. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) betonte, dass die Stadt somit „handlungsfähig“ bleibe. Das sei gerade in der Pandemie wichtig: „Dadurch, dass die Stadt Speyer aufgrund der Berechnungsmethode keinen Gewerbesteuerausgleich erhalten wird, werden wir Corona-bedingt anfallende Zusatzkosten zunehmend mit Geldern aus dem städtischen Haushalt decken müssen.“ Es sei wichtig, dass die Kommunen bei der Erfüllung von Bundes- und Landesaufgaben auskömmlich finanziert werden, betonte sie.

Der Haushaltsplan weist bei Aufwendungen von 187,3 Millionen Euro einen Fehlbetrag von 5,1 Millionen Euro auf. Die städtische Kämmerei werde in den nächsten Tagen noch nachgeforderte Unterlagen bei der ADD einreichen. Die Genehmigung ist an Auflagen geknüpft, so die Stadtverwaltung auf Anfrage. Darunter seien jährlich gleichlautende Auflagen – beispielsweise ein Limit für die freiwilligen Leistungen –, aber auch jahresspezifische, die noch geprüft werden müssten.