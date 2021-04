Bei einer ersten der offenen wichtigen Stellen in der Stadtverwaltung Speyer zeichnet sich eine Besetzung ab. Für die Leitung der Wirtschaftsförderung sei eine Person ausgewählt, so eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage. Der Name könne jedoch noch nicht genannt werden, weil die Vertragsunterzeichnung noch ausstehe. Zehn Frauen und 13 Männer hätten sich um die Nachfolge von Silvia Gonsior beworben, informiert die Sprecherin.

Gesucht wird für die zweite Jahreshälfte außerdem eine neue Leitung des Seniorenbüros, dessen Leiterin Ria Krampitz in den Ruhestand geht. Hier hätten sich vier Männer und elf Frauen beworben. Das Auswahlverfahren finde Mitte Mai statt. Noch größer war das Interesse an der Leitung des städtischen Klimaschutzmanagements in Nachfolge von Fabienne Körner mit 19 Männern und zwölf Frauen auf der Liste. Auswahlgespräche seien für 7. Mai geplant.

Bewerbungsfrist läuft noch

Bis 31. Mai sind Bewerbungen für die Leitung des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung als größte Einheit innerhalb der Stadtverwaltung möglich. Hier hatte es zuvor schon zweimal Ausschreibungen ohne Zuschlag für einen Bewerber gegeben. „Erfahrungsgemäß wird es erst in den Tagen kurz vor Bewerbungsschluss noch mal richtig ,spannend’, was die Zahl eingehender Bewerbungen angeht“, sagt die Verwaltungssprecherin.