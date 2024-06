Die meisten Dienststellen der Stadtverwaltung sind am Donnerstag, 20. Juni, wegen eines Betriebsausflug s nicht erreichbar. Wie die Behörde mitteilt, ist dann auch kein Publikumsverkehr in den Bürgerbüros, im Standesamt, in der Villa Ecarius und in der Tourist-Info möglich. Der Abfallwirtschaftshof bleibe an diesem Tag aber ebenso geöffnet wie die Kita Schatzinsel. Hintergrund bei der Betreuungseinrichtung: Der Betriebsausflug findet einen Tag später statt.