Freier Tag statt Betriebsausflug: Die Stadtverwaltung Speyer hält ihre Dienststellen am Donnerstag, 4. Juni, geschlossen. Eigentlich sei an diesem Tag der Betriebsausflug geplant gewesen, dieser könne aber wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, teilt die Stadt mit. Da die Mitarbeiter wegen der Pandemie besonders stark gefordert seien, werde ihnen „als Zeichen der Wertschätzung“ ein freier Tag ermöglicht, begründet OB Stefanie Seiler (SPD). Der Abfallwirtschaftshof sowie die Notbetreuung in den Kitas blieben geöffnet.