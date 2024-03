Die erforderliche Anzahl von Unterschriften für ein im November 2023 eingereichtes Bürgerbegehren gegen Container zur Flüchtlingsunterbringung in Speyer ist erreicht worden. Dennoch empfiehlt die Stadtverwaltung dem Rat, es zurückzuweisen und keinen Bürgerentscheid zuzulassen. Darüber wird am kommenden Donnerstag entschieden. Die Stadt sieht das Begehren als juristisch unzulässig an. Sie nennt dafür mehrere Argumente. Mehr dazu lesen Sie hier.