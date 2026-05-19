Seit 15 Jahren ist die Behördennummer 115 für Speyerer eine Anlaufstelle bei Fragen rund um die Verwaltung . Nach Angaben der Stadtverwaltung wird das Angebot rege genutzt.

Die zentrale Rufnummer 115 bietet Auskünfte zu Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und Kommunen. Ob Personalausweis, Führerschein, Kfz-Zulassung, Eheschließung oder Gewerbeanmeldung: Bürger sollen unkompliziert und schnell die passenden Informationen erhalten. Die Mitarbeitenden der 115-Servicecenter greifen auf eine gemeinsame Wissensdatenbank zurück, um Anliegen möglichst direkt beantworten zu können. Sollte eine Frage nicht gleich geklärt werden können, erfolgt eine Weiterleitung an die zuständigen Fachbereiche.

Auch für die kommunale Erreichbarkeit ist die Behördennummer 115 ein wichtiger Baustein: Wenn örtliche Telefonzentralen urlaubs- oder krankheitsbedingt nicht besetzt sind, stellt sie sicher, dass die Bürger dennoch jemanden erreichen können. Die Stadtverwaltung Speyer ist seit der Gründung des 115-Servicecenters der Metropolregion Rhein-Neckar im Jahr 2012 Teil des Verbunds. Das Angebot wird ihren Angaben zufolge rege genutzt. Monatlich beantwortet das Center 250 bis 300 Anfragen – mit steigender Tendenz. Dabei geht es häufig um praktische Fragen zum Verwaltungsalltag: Wer ist zuständig? Welche Öffnungszeiten gelten? Welche Unterlagen werden benötigt? Welche Gebühren fallen an?

Weitere Infos zur Historie der Behördennummer 115 im Netz unter www.115.de/ueber-die-115.