Die Stadt Speyer hat sich zu Kritik des Betreibers der Gaststätte „Paradies am See“ geäußert. Diese hatte nach dem Großbrand vor einer Woche Anteilnahme vom Amt vermisst.

Miteigentümer Horst Marschlich, dessen Gebäude am Ufer des Steinhäuserwühlsees in der Nacht auf Samstag vor einer Woche abgebrannt war (geschätzter Schaden: 250.000 Euro), hatte unter anderem Anteilnahme der Stadtspitze vermisst. Aus der Verwaltung habe er nur ein Schreiben mit der Aufforderung verhalten, Gutachten zur Brandstelle in Auftrag zu geben. Dazu hat sich nun das Rathaus geäußert.

„Selbstverständlich bedauert die Stadt Speyer das Brandereignis sowie die erheblichen Auswirkungen auf die Betroffenen außerordentlich“, so eine Verwaltungssprecherin. „Ungeachtet dessen ist die Stadtverwaltung verpflichtet, die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Grundwasser umzusetzen.“ Damit habe das erwähnte Schreiben zu tun. Es handele sich um ein standardisiertes Vorgehen, das in Fällen von Brandereignissen und anderen Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen Anwendung finde.

Im Fall des „Paradies“ sei aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, insbesondere der Nähe zu zwei grundwasserführenden Seen, ein zügiges Handeln erforderlich, um mögliche Belastungen des Bodens sowie des Grundwassers zu minimieren. Die Betroffenen hätten jedoch „jederzeit die Möglichkeit, offene Fragen zu den erforderlichen Maßnahmen im direkten Austausch zu klären“.

Die Ermittlungen zu dem Brand laufen derweil laut Polizei weiter. Dazu gehörten „vielfältige Maßnahmen“, über die jedoch nicht näher berichtet werde, so ein Sprecher. Ein Zeugenaufruf habe bisher „nichts Konkretes“ ergeben.