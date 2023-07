Die Stadtverwaltung ist am Brezelfestmontag, 10. Juli, ab 13 Uhr nicht erreichbar. Grund ist laut Mitteilung aus dem Rathaus, „dass die Verwaltung traditionell am ,Tag der Betriebe’ auf dem Fest teilnimmt“. Die Schließung der Dienststellen ist indes 2023 nach rund 15 Jahren Pause wieder neu eingeführt worden. Sie betrifft auch die Bürgerbüros in der Maximilianstraße und der Industriestraße, das Standesamt, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek, die Tourist-Info sowie die städtischen Kindertagesstätten. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) hatte den zusätzlichen halben freien Tag für die Mitarbeiter als Anerkennung für die geleistete Arbeit dargestellt. Es gehe in Zeiten des Fachkräftemangels auch darum, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Kritik daran hatte es aus den Reihen von Kita-Eltern gegeben. Eine Mutter bezeichnete die Außenwirkung als „katastrophal“.